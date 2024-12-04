Знаковые изменения в рыбной отрасли предлагают учитывать в прогнозах для прибрежных регионов

Рыбопромышленным предприятиям предстоит перезаключать договоры на рыболовные участки. И влияние этого процесса необходимо учитывать при подготовке прогнозов социально-экономической ситуации в прибрежных регионах, в том числе с точки зрения рисков для пользователей, считает президент ассоциации Максим Козлов.

Социально-экономическая ситуация в Сахалинской области на трехлетнюю перспективу рассматривалась на заседании постоянного комитета региональной думы по экономическому развитию. Об этом депутат областного парламента, президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области Максим Козлов рассказал коллегам из дальневосточных объединений отрасли на конференции Fishnews Online.

Сейчас в рыбном хозяйстве готовится перезаключение договоров на рыболовные участки, в том числе для добычи тихоокеанских лососей. Предприятиям предстоит принять на себя новые обязательства. Чувствительной темой остается и плата за перезаключение договоров на участки.

«Все это скажется на работе наших береговых предприятий, налоговые отчислениях, экономике региона в целом», — обратил внимание руководитель АРСО.

Он рассказал, что предложил создать в регионе группу, которая бы занялась анализированием возможных последствий изменений по участкам.

«Нашу отрасль рыбацкую нельзя забывать, в том числе нужно просчитывать экономические последствия для наших предприятий», — добавил Максим Козлов.

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