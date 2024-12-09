Россия определила потребности в зарубежных кадрах на год

Правительство утвердило квоту на приглашения в 2025 г. на въезд в Россию иностранных работников по визам. В том числе предусмотрено привлечение таких кадров для рыбной отрасли.

Согласно закону «О правовом положении иностранных граждан в РФ», квоту на выдачу иностранным гражданам приглашений на въезд в Россию для трудовой деятельности ежегодно утверждает правительство по предложениям региональных властей. Предложения формируются с учетом демографической ситуации в субъекте РФ и его возможностей по обустройству зарубежных граждан.

Потребность в привлечении иностранных работников на будущий год и соответствующие квоты определены постановлением правительства от 3 декабря 2024 г. № 1707, сообщает корреспондент Fishnews.

Всего в 2025 г. России требуется почти 235 тыс. кадров, прибывающих на основании визы. Квоты предусматривают соответствующее число приглашений на въезд и разрешений на работу.

В том числе на категорию «Квалифицированные работники товарного сельскохозяйственного производства, лесного и охотничьего хозяйств, рыбоводства и рыболовства, имеющие рыночную ориентацию» приходится 5244 человека.

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