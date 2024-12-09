На Дону рыбный груз без маркировки не доехал до прилавков

В Ростовской области полицейские пресекли нелегальную торговлю немаркированной рыбопродукцией. По данным правоохранителей, сумма ущерба составила 1,5 млн рублей.

Полицейские установили, что житель Таганрога незаконно купил у неизвестных лиц 7,5 тонны рыбы разных пород — пиленгаса, судака, карпа, толстолобика. Товар фигурант хранил в ангаре своей сестры. Мужчину задержали в момент погрузки продукции в фургон, рассказали Fishnews в пресс-службе УТ МВД России по СКФО.

По словам злоумышленника, он планировал доставить рыбу в Ростовскую область, Москву и Санкт-Петербург, чтобы продать ее владельцам торговых точек на продуктовых рынках.

Товар изъяли. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 171.1 УК РФ (приобретение, хранение, перевозка или сбыт продукции без маркировки).

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