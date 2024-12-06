Почтовая контрабандистка трепанга пойдет под суд

В Приморском крае транспортная прокуратура направила в суд дело о контрабанде трепанга гражданкой Китая. Ценный товар она отправляла в Поднебесную почтой.

Фигурантке инкриминируют преступление, предусмотренное частью 1 статьи 226.1 УК РФ (контрабанда стратегически важных ресурсов в крупном размере).

Напомним, по версии следствия, обвиняемая с апреля по июнь 2022 г. незаконно переслала в международных почтовых отправлениях в КНР трепанга в варено-сушеном виде на сумму свыше 1 млн рублей.

В ходе обыска дома у женщины обнаружили аналогичную продукцию и кустарные приспособления для сушки морепродукта, рассказали Fishnews в пресс-службе Дальневосточной транспортной прокуратуры.

Дело направлено в Находкинский городской суд.

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