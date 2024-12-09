Минсельхоз пересмотрел показатель для аквакультуры в Тверской области

Министерство сельского хозяйства изменило минимальный ежегодный объем изъятия объектов индустриальной аквакультуры для Тверской области. Показатель снижен почти в 9 раз.

Минсельхоз внес изменение в приложение к методике определения минимального объема объектов аквакультуры, утвержденной приказом от 15 марта 2017 г. № 124.

Ведомство пересмотрело минимальный ежегодный удельный объем изъятия объектов индустриальной аквакультуры в Тверской области. Он снижен до 23 тонн на гектар. Изменения вступят в силу с 17 декабря, сообщает корреспондент Fishnews.

По еще действующей редакции объем изъятия составляет 200 тонн. Однако это не отвечает фактическим показателям в регионе, обращали внимание разработчики изменения.

Основой для пересмотра стали данные научно-исследовательской работы ВНИРО по разработке и уточнению минимального ежегодного удельного объема изъятия при осуществлении индустриальной аквакультуры для Иваньковского водохранилища Тверской области.

Напомним, что методика используется для организации торгов по закреплению рыбоводных участков.

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