Рыбоводные участки в Нижнем Поволжье выставили на торги

В Астраханской области объявили аукцион на восемь участков для индустриальной и пастбищной аквакультуры. Желающие могут подать заявки до 23 декабря.

Организатор торгов — Волго-Каспийское теруправление Росрыболовства, сообщает корреспондент Fishnews. Согласно опубликованной документации, семь рыбоводных участков предоставляются под индустриальную аквакультуру, а один — под пастбищную.

Площадь разыгрываемых РВУ — от 0,18 га до 5,96 га. Начальные цены лотов варьируются от 137 рублей до 4,5 тыс. рублей.

Аукцион планируется провести 10 января в Астрахани. С победителями заключат договоры на 25 лет на условиях обособленного водопользования.

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