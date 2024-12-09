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Предприятия Хабаровского края продолжают вылов минтая в Охотском море

Хабаровский край подвел предварительные итоги года в рыбной отрасли

Рыбопромышленные предприятия Хабаровского края второй раз за все годы учета преодолели по уловам планку в 500 тыс. тонн. В целом промысловый год прошел эффективно, но на отдельных путинах запланированные объемы взять не удалось, отмечают в профильном региональном комитете.

В комитете рыбного хозяйства Хабаровского края подвели предварительные итоги промысла, сообщает корреспондент Fishnews. По оперативным данным, на 1 декабря рыбаки региона добыли 528,6 тыс. тонн.

Продолжается вылов сельди в Охотском море и на Восточной Камчатке, а также минтая в Охотском море. Завершается промысел крабов и северной креветки на Восточном и Западном Сахалине. Походит к концу длительная пелагическая путина на Южных Курилах: суда Хабаровского края второй год подряд осваивают более 165 тыс. тонн сардины-иваси и скумбрии. Кроме того, ведется неактивный вылов малоротой корюшки и частика во внутренних водоемах края.

В целом промысловый год прошел эффективно, но по отдельным путинам не были достигнуты ожидаемые результаты по уловам, рассказали в комитете. После охотоморской минтаевой путины, которая прошла очень организованно и эффективно, в мае-июне наблюдался мощный пролов на сельдевой прибрежной путине в Охотском районе. Прибрежная сельдь не подошла в традиционные места нереста, и, несмотря на хорошую подготовку и значительное количество выставленных орудий лова, удалось добыть только 3800 тонн, в то время как в прошлом году — более 13 тыс. тонн.

Неоднозначно оценивается минтаевая путина в Беринговом море. После удачного начала в июне-июле уловы на усилие значительно упали, и ряду крупных компаний пришлось приложить много сил, потратить промысловое время на то, чтобы доловить имеющиеся квоты минтая хотя бы до 70%, отметили в комитете. Отдельным компаниям это не удалось.

Лососевую путину оценивают как достаточно эффективную. Впервые за последние шесть лет выловлено более 40 тыс. тонн тихоокеанских лососей и гольцов. Отметили краевые власти тенденцию к восстановлению запасов летних лососей в бассейне реки Амур.

Если градиент температур на промысле иваси и скумбрии на Южных Курилах сохранится, крупнотоннажный флот продолжит промысел пелагических видов рыб до 15 — 20 декабря (в прошлом году работа была приостановлена 10 декабря). Поэтому вылов может превысить 540 тыс. тонн, но вряд ли достигнет прошлогоднего результата, заявили в комитете.

При этом краевые власти напомнили, что Хабаровский край по объемам добычи рыбы и морепродуктов уверенно сохраняет 4-е место в стране и на Дальневосточном бассейне.

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