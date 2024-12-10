ЕС и Великобритания договорились о квотах на будущий год

Представители Евросоюза и Соединенного Королевства достигли соглашения о квотах на промысел в 2025 г. Стороны согласовали общие допустимые уловы для более чем 80 популяций в северо-восточной части Атлантики.

Переговоры по квотам проводились в пятый раз в рамках Соглашения между ЕС и Великобританией о торговле и сотрудничестве. Как сообщает корреспондент Fishnews со ссылкой на информацию с сайта Еврокомиссии, стороны установили ОДУ для совместно облавливаемых видов, а также обеспечили доступ к водам друг друга для добычи длинноперого тунца.

Кроме того, соглашение касается вопросов научной работы, в том числе сотрудничества в области технических мер по защите уязвимых видов.

Евросоюз и Соединенное Королевство планируют провести дополнительные консультации в течение 2025 г. по трем видам: песчаному угрю (в Северном море), кильке (в Северном море и Ла-Манше) и тресочки Эсмарка (в Северном море и Ла-Манше). Для этих рыб рекомендации Международного совета по исследованию моря (ИКЕС, ICES) не выпускаются на календарный год.

Видам с нулевыми квотами делегации договорились установить ОДУ для прилова. Таким образом предполагается избежать увеличения смертности охраняемых видов и позволить их популяциям быстрее восстановиться.

Читайте также: Фареры и Гренландия обменяются квотами

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews