Фареры и Гренландия обменяются квотами

Представители Фарерских островов и Гренландии (оба региона на правах автономий входят в состав Датского королевства) заключили очередное соглашение — на 2025 г. — по обмену объемами вылова в акваториях друг друга.

Фарерский флот сохранит за собой права на промысел в гренландских водах на уровне прошлого года. Таким образом, фарерские рыбаки смогут выловить 2,5 тыс. тонн трески с приловом палтуса в размере 50 тонн. Кроме того, соглашением предусмотрена добыча 375 тонн морского налима и 325 тонн гренландского палтуса в восточных водах Гренландии и 100 тонн — в западных, а также 500-тонная экспериментальная квота краба.

Для гренландских же рыбаков, ведущих промысел в фарерских водах, условия несколько изменятся, сообщает Fishnews со ссылкой на датские СМИ. Так, на 600 тонн, до 4,9 тыс. тонн, сократится лимит на вылов атланто-скандинавской сельди. В то же время на 3,25 тыс. тонн, до 23,75 тыс. тонн, вырастет квота на промысел северной путассу. Кроме того, предприятия Гренландии получат возможность добыть 7 814 тонн северной путассу в международных водах в зоне ответственности Комиссии по рыболовству в северо-восточной части Атлантического океана (NEAFC, НЕАФК).

Переговоры между Фарерскими островами и Гренландией обычно проходят в Копенгагене, однако в этом году мероприятия состоялись в столице Фарер Торсхавне. Ожидается, что после завершения строительства нового международного аэропорта в гренландском Нууке переговоры будут проходить попеременно в административных центрах двух регионов.

Читайте также: НЕАФК определила лимиты по сельди, скумбрии и путассу

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews