Переработчика трепанга обязали погасить многомиллионный ущерб

В Приморском крае суд удовлетворил иск о взыскании с жителя Владивостока ущерба, причиненного водным биоресурсам, — более 14 млн рублей. Мужчина занимался нелегальным производством продукции из трепанга.

Исковое заявление направил военный прокурор 304-й военной прокуратуры гарнизона.

«Гражданин в июне 2023 года без каких-либо разрешительных документов хранил, обработал и произвел продукцию из незаконно добытых особей трепанга дальневосточного в количестве более 10 тыс. штук», — рассказали Fishnews в пресс-службе Главной военной прокуратуры.

Исполнение решения суда контролируется военной прокуратурой гарнизона.

Ранее за это же правонарушение фигуранта привлекли к административной ответственности по части 2 статьи 8.17 КоАП РФ (нарушение правил рыболовства). Мужчину обязали заплатить штраф в размере 205 тыс. рублей.

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