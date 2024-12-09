Полицейские Приморья изъяли полтонны браконьерских деликатесов

Во Владивостоке в рамках антибраконьерской операции «Путина» полицейские пресекли незаконный оборот крабового мяса, креветок, гребешка и черной икры. Правоохранители изъяли порядка 500 кг продукции без маркировки.

«По предварительным данным, местный житель приобретал незаконно добытые водные биологические ресурсы. Затем фасовал продукцию и продавал ее на одном из продовольственных рынков в Первомайском районе города, а также через социальные сети», — рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем телеграм-канале.

В квартире злоумышленника полицейские обнаружили крабовое мясо, креветок, гребешков и икру осетровых рыб. Изъятая продукция направлена на экспертизу.

Решается вопрос о возбуждении уголовных дел по признакам преступлений, предусмотренных статьями 171.1 УК РФ (производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки) и 258.1 УК РФ (незаконные добыча и оборот особо ценных диких животных и водных биоресурсов, занесенных в Красную книгу РФ), сообщает корреспондент Fishnews со ссылкой на телеграм-канал официального представителя.

Также полицейские пресекли нелегальную реализацию продукции в торговых сетях во Владивостоке, Большом Камне и Надеждинском районе. Из незаконного оборота изъято свыше 3 тонн рыбы. В отношении троих индивидуальных предпринимателей проводятся проверки, по результатам которых будет решаться вопрос о возбуждении уголовных дел по части 4 статьи 171.1 УК РФ, отметила Ирина Волк.

Всего за период операции «Путина» в Приморском крае, по данным МВД, выявили 278 фактов незаконной добычи водных биоресурсов. Составлено 39 административных протоколов, возбуждено 56 уголовных дел, еще 18 человек будут привлечены к уголовной ответственности после проведения экспертиз.

В ходе рейдов у нарушителей изъяли 151 сеть и 92 других орудия лова, 11 лодок, примерно 7 тонн рыбы, свыше 500 кг красной икры, около тонны краба. Также выявлено 175 нарушений правил реализации водных биоресурсов.

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