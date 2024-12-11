Общественный совет при Росрыболовстве переизбрал председателя

Работу в качестве председателя Общественного совета при Росрыболовстве продолжит президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников Герман Зверев. Планируется в том числе расширить практику совместных заседаний с другими общественными советами.

Общественный совет при Росрыболовстве начал работу в новом составе. Кандидатуру Германа Зверева в качестве председателя совета выдвинул заместитель секретаря Общественной палаты России Владислав Гриб. Он отметил, что это совместное решение ОП РФ и Росрыболовства, подчеркнув, что во главе с Германом Зверевым «рыбный» совет стал одним из самых эффективных в России.

За избрание Германа Зверева выступили все члены нового Общественного совета, сообщили Fishnews в пресс-службе ВАРПЭ. Комментируя свое назначение, он поблагодарил собравшихся за проявленное доверие и выразил признательность руководителю Росрыболовства Илье Шестакову за конструктивное взаимодействие совета и регулятора. Глава федерального агентства в свою очередь выразил уверенность в дальнейшем конструктивном взаимодействии и отметил актуальность и важность поднимаемых советом проблемных тем.

Герман Зверев обратил внимание на то, что одним из ключевых направлений работы совета станет решение проблемных вопросов рыбаков-любителей. Теперь в составе совета есть их представитель — президент Федерации рыболовного спорта России Александр Комиссаров. Из прошлого состава помимо Германа Зверева работу в новом совете продолжат десять человек.

Кроме того, в планах продолжить масштабировать опыт совместных заседаний с другими общественными советами. В частности, Герман Зверев попросил Владислава Гриба о содействии в проведении заседания с советом при Росприроднадзоре.

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