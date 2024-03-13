Новости
Председатель Общественного совета при Росрыболовстве, президент ВАРПЭ Герман ЗВЕРЕВ выступил на отчетном мероприятии федерального агентства и общественного совета в Общественной палате

ВАРПЭ развивает межотраслевое взаимодействие

На уровне госполитики к рыбной промышленности вновь применяется подход как единому комплексу, объединяющему ряд взаимосвязанных направлений, отметил при подведении итогов работы отрасли в Общественной палате глава Общественного совета при Росрыболовстве, президент ВАРПЭ Герман Зверев. Для укрепления этих связей ассоциация заключила несколько соглашений.

Всероссийская ассоциация рыбопромышленников заключила соглашения о сотрудничестве с АНО развития судостроительной отрасли «Консорциум производителей судового оборудования», Корпорацией морского приборостроения и оператором системы цифровой маркировки «Честный знак» — Центром развития перспективных технологий (ЦРПТ).

Как сообщает корреспондент Fishnews, достигнутые договоренности направлены на развитие межотраслевого сотрудничества для решения задач рыбной отрасли — строительства и модернизации флота, импортозамещения критически важного оборудования для эффективной работы предприятий и обеспечения прослеживаемости рыбной продукции.

Подписание соглашений состоялось в рамках отчетного мероприятия Федерального агентства по рыболовству и Общественного совета при ФАР в Общественной палате. Заседание было посвящено результатам работы отрасли за 20-летний период.

На нынешнем этапе развития отрасли удалось вернуться к единому пониманию, что рыбная промышленность — добыча, переработка, логистика и другие составляющие — «это элементы общего организма», отметил председатель Общественного совета при Росрыболовстве, президент ВАРПЭ Герман Зверев. Иной подход наблюдался в 90-е гг., когда каждая из этих составляющих жила «по своей коммерческой логике, выжимая по сути дела всю прибыль из того материального наследия, которое было создано советской цивилизацией», напомнил он.

Сейчас благодаря вниманию и контролю президента Владимира Путина на государственном уровне предусматриваются иные принципы. Так, программы квот под инвестиции предполагает развитие не только промысловой, но и логистической составляющей. В качестве возможных объектов для вложений предусмотрены не только промысловые суда, но и транспортный флот, логистические комплексы. По мнению главы ВАРПЭ текущие задачи отрасли требуют от рыбацкого сообщества более тесного сотрудничества с судостроителями и производителями судового оборудования.

Именно поэтому первым соглашением, подписанным в рамка отчетного мероприятия, стало соглашение о стратегическом сотрудничестве с Консорциумом производителей судового оборудования. Со стороны консорциума документ подписал его генеральный директор Дмитрий Стоянов. Напомним, с 2016 г. он также занимает должность заместителя гендиректора по гражданской морской техники ЦНИИ «Курс». Подпись под соглашением ВАРПЭ с Корпорацией морского приборостроения поставил ее генеральный директор Леонид Стругов. Ранее он возглавлял департамент судостроительной промышленности и морской техники Минпромторга, а с 2014 по 2021 гг. был первым вице-президентом ОСК. Деятельность новых стратегических партнеров ВАРПЭ направлена на совершенствование системы управления организациями морского приборостроения, сохранение и развитие их научно-производственного потенциала, импортозамещение судового комплектующего оборудования и судовых материалов.

В ходе выступления на отчетном мероприятии Герман Зверев также напомнил о поручении президента по повышению доступности рыбной продукции. «Важным приоритетом для главы государства всегда является доступность рыбопродукции, качество рыбопродукции, здесь тоже приходится очень многое менять, потому что в свое время дикий рынок сильно испортил нравы игроков. Задача обеления рынка очень важна», — заявил он.

На это, по словам руководителя ассоциации, направлено развитие сотрудничества с ЦРПТ. Со стороны Центра соглашение подписала руководитель управления безакцизной пищевой продукции Юлия Кузьмина. В 2019 г. она занималась внедрением маркировки молочной продукции, а в 2022-м возглавила управление пищевыми безакцизными группами, куда входит в том числе икра. По словам Германа Зверева, подписанное соглашение позволит отраслевому сообществу более активно участвовать в процессе внедрения и оптимизации системы маркировки рыбопродукции, предлагать эффективные решения по обеспечению российского рынка качественными и безопасными продуктами.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews

Задать вопрос редакции
НазадМетки: варпэикраросрыболовство
Поиск по дате / Календарь новостей
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31

Опрос

Какое решение будет принято по максимальному сроку строительства судов под крабовые квоты?

От первого лица

Председатель правления Россельхозбанка Борис ЛИСТОВ

Председатель правления Россельхозбанка

Борис ЛИСТОВ

Мы наращиваем кредитование рыбной отрасли опережающими темпами

Губернатор Камчатского края Владимир СОЛОДОВ. Фото пресс-службы правительства региона

Губернатор Камчатского края

Владимир СОЛОДОВ

Развитие внутреннего рынка — это стабильная работа для всей отрасли

Руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья ШЕСТАКОВ на профильной сессии ВЭФ. Фото Алексея Александронка, фотобанк «Росконгресса»

Руководитель Федерального агентства по рыболовству

Илья ШЕСТАКОВ

Отрасль прошла через значительную трансформацию

Все материалы

Интервью

Начальник центра цифровизации рыбохозяйственных исследований Азово-Черноморского филиала ВНИРО Сергей КУЛЬБА. Фото пресс-службы АзНИИРХ

Начальник центра цифровизации рыбохозяйственных исследований АзНИИРХ

Сергей КУЛЬБА

«Цифра» спешит на помощь рыбакам и ученым

Председатель Дальневосточного союза предприятий марикультуры Роман ВИТЯЗЕВ

Председатель Дальневосточного союза предприятий марикультуры

Роман ВИТЯЗЕВ

Инструменты развития марикультуры нужно сделать эффективнее

Председатель комитета рыбного хозяйства Хабаровского края Никита КОРОЛЬ. Фото пресс-службы комитета

Председатель комитета рыбного хозяйства Хабаровского края

Никита КОРОЛЬ

Рыбаки добиваются впечатляющих успехов

Президент Ассоциации «Русский лосось» Марина КОВТУН

Президент Ассоциации «Русский лосось»

Марина КОВТУН

К организаторам любительской рыбалки повышаются требования

Все интервью

Личное мнение

Директор компании «Раптика» Роман ЛОСКУТОВ

Директор компании «Раптика»

Роман ЛОСКУТОВ

Для переработчика важно выстроить продуктивный диалог с поставщиком

Президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников Герман ЗВЕРЕВ

Президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников

Герман ЗВЕРЕВ

«Ловись, рыбка, большая и маленькая»

Все материалы

Крупным планом

Выборка рыбы. Фото из архива компании «Дальрыба»

Полина Жемчужина: «рыбный» нарком СССР на 10 месяцев

Экскурсия на судно в рамках проекта «Профессионалитет». Фото пресс-службы ГК «Антей»

От кластера до уроков профориентации: «Антей» привлекает в отрасль молодежь

2023 год оказался богат на перемены в отрасли. Фото пресс-службы «Океанрыбфлота»

2023 год оказался богат на перемены в отрасли

За три дня Международный рыбопромышленный форум и Выставку рыбной индустрии, морепродуктов и технологий посетили 17 872 специалиста из 85 регионов России и 75 стран мира

Российскую рыбную отрасль тепло встречают во всем мире

События

МРКТ «Петр I» компании «Тралфлот» в прошедшем году обеспечил лучший показатель по уловам среди судов такого типа в мире. Фото предоставлено ГК «Сигма Марин Технолоджи»

Российские рыбаки установили новый рекорд

Коммерческий директор Владморрыбпорта Владимир БУЗАНОВ

Владморрыбпорт рассказал о своих новых возможностях

Все события

Продвигая рыбу

Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

«Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

«Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

Все материалы

Выставки

Рейтинг@Mail.ru
yandex
Rambler's Top100

© 2006—2024 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России. Учредитель – ООО «Медиахолдинг «Фишньюс». Адрес учредителя: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А, оф. 404. Генеральный директор – Яшина Яна Александровна. Главный редактор – Крючкова Маргарита Константиновна, margarita_kr@bk.ru, тел.: 8 423 222 4736 Адрес редакции: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А, оф. 404.