ВАРПЭ развивает межотраслевое взаимодействие

На уровне госполитики к рыбной промышленности вновь применяется подход как единому комплексу, объединяющему ряд взаимосвязанных направлений, отметил при подведении итогов работы отрасли в Общественной палате глава Общественного совета при Росрыболовстве, президент ВАРПЭ Герман Зверев. Для укрепления этих связей ассоциация заключила несколько соглашений.

Всероссийская ассоциация рыбопромышленников заключила соглашения о сотрудничестве с АНО развития судостроительной отрасли «Консорциум производителей судового оборудования», Корпорацией морского приборостроения и оператором системы цифровой маркировки «Честный знак» — Центром развития перспективных технологий (ЦРПТ).

Как сообщает корреспондент Fishnews, достигнутые договоренности направлены на развитие межотраслевого сотрудничества для решения задач рыбной отрасли — строительства и модернизации флота, импортозамещения критически важного оборудования для эффективной работы предприятий и обеспечения прослеживаемости рыбной продукции.

Подписание соглашений состоялось в рамках отчетного мероприятия Федерального агентства по рыболовству и Общественного совета при ФАР в Общественной палате. Заседание было посвящено результатам работы отрасли за 20-летний период.

На нынешнем этапе развития отрасли удалось вернуться к единому пониманию, что рыбная промышленность — добыча, переработка, логистика и другие составляющие — «это элементы общего организма», отметил председатель Общественного совета при Росрыболовстве, президент ВАРПЭ Герман Зверев. Иной подход наблюдался в 90-е гг., когда каждая из этих составляющих жила «по своей коммерческой логике, выжимая по сути дела всю прибыль из того материального наследия, которое было создано советской цивилизацией», напомнил он.

Сейчас благодаря вниманию и контролю президента Владимира Путина на государственном уровне предусматриваются иные принципы. Так, программы квот под инвестиции предполагает развитие не только промысловой, но и логистической составляющей. В качестве возможных объектов для вложений предусмотрены не только промысловые суда, но и транспортный флот, логистические комплексы. По мнению главы ВАРПЭ текущие задачи отрасли требуют от рыбацкого сообщества более тесного сотрудничества с судостроителями и производителями судового оборудования.

Именно поэтому первым соглашением, подписанным в рамка отчетного мероприятия, стало соглашение о стратегическом сотрудничестве с Консорциумом производителей судового оборудования. Со стороны консорциума документ подписал его генеральный директор Дмитрий Стоянов. Напомним, с 2016 г. он также занимает должность заместителя гендиректора по гражданской морской техники ЦНИИ «Курс». Подпись под соглашением ВАРПЭ с Корпорацией морского приборостроения поставил ее генеральный директор Леонид Стругов. Ранее он возглавлял департамент судостроительной промышленности и морской техники Минпромторга, а с 2014 по 2021 гг. был первым вице-президентом ОСК. Деятельность новых стратегических партнеров ВАРПЭ направлена на совершенствование системы управления организациями морского приборостроения, сохранение и развитие их научно-производственного потенциала, импортозамещение судового комплектующего оборудования и судовых материалов.

В ходе выступления на отчетном мероприятии Герман Зверев также напомнил о поручении президента по повышению доступности рыбной продукции . «Важным приоритетом для главы государства всегда является доступность рыбопродукции, качество рыбопродукции, здесь тоже приходится очень многое менять, потому что в свое время дикий рынок сильно испортил нравы игроков. Задача обеления рынка очень важна», — заявил он.

На это, по словам руководителя ассоциации, направлено развитие сотрудничества с ЦРПТ. Со стороны Центра соглашение подписала руководитель управления безакцизной пищевой продукции Юлия Кузьмина. В 2019 г. она занималась внедрением маркировки молочной продукции, а в 2022-м возглавила управление пищевыми безакцизными группами, куда входит в том числе икра. По словам Германа Зверева, подписанное соглашение позволит отраслевому сообществу более активно участвовать в процессе внедрения и оптимизации системы маркировки рыбопродукции, предлагать эффективные решения по обеспечению российского рынка качественными и безопасными продуктами.

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