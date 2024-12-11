Парламентарии Башкирии предлагают страховать рыбинспекторов

Депутаты Госсобрания — Курултая Республики Башкортостан планируют внести в Госдуму проект закона об обязательном страховании государственных инспекторов рыбоохраны.

Рассмотреть вопрос о внесении законопроекта башкирские парламентарии планируют на декабрьском заседании Госсобрания. Изменения предполагается внести в статью 43.3 федерального закона о рыболовстве и сохранении водных биоресурсов.

«Страховая сумма на каждого госинспектора, осуществляющего надзор на территории субъекта Российской Федерации, предусмотрена законопроектом в размере 1,5 млн рублей, — рассказал председатель Госсобрания Константин Толкачев. — Госинспекторы по роду деятельности стоят на переднем крае борьбы с браконьерами. Зачастую им приходится иметь дело с вооруженными людьми, с нетрезвыми компаниями. Застигнутые на месте преступления, нарушители могут проявлять агрессию и идти на конфликт».

По данным Росрыболовства, только за прошлый год в России произошло 12 случаев нападения на должностных лиц при исполнении, причем в половине случаев здоровью инспекторов был причинен вред, привел цифры парламентарий. «Годом ранее зафиксировано 17 таких случаев. Люди, стоящие на страже интересов государства, сами нуждаются в защите. Риск для жизни и здоровья должен быть застрахован», — отметил он.

В начале года в Башкортостане был принят закон об обязательном страховании жизни и здоровья государственных охотничьих инспекторов, сообщили Fishnews в пресс-службе регионального Госсобрания.

По словам спикера парламента, страхование инспекторов не требует больших затрат, при этом социальные гарантии положительно сказываются на качестве контроля.

Читайте также: Режим постоянного рейда собираются регламентировать для рыбоохраны

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews