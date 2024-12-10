Режим постоянного рейда собираются регламентировать для рыбоохраны

Минсельхоз представил проект порядка государственного контроля в рамках постоянного рейда — возможность работать в таком режиме предусмотрена принятым в ноябре федеральным законом.

Проект изменений в Положение о федеральном госконтроле (надзоре) в области рыболовства и сохранения водных биоресурсов размещен на портале regulation.gov.ru. Как сообщает корреспондент Fishnews, разработчики планируют регламентировать работу рыбоохраны в режиме постоянного рейда. Напомним, что в ноябре был принят федеральный закон, позволяющий инспекторам работать в таком формате.

Предполагается предусмотреть, что постоянный рейд осуществляется путем нахождения и перемещения инспекторов по акваториям рыбохозяйственных водных объектов и их водоохранным зонам. Исключение — акватории на особо охраняемых природных территориях федерального значения.

При постоянном рейде будут допускаться осмотр, досмотр, опрос, истребование документов, инструментальное обследование.

Предполагается, что, как и закон, постановление вступит в силус 28 февраля 2025 г.

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