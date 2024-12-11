Краболовам подкорректируют условия строительства

Требования к краболовам, строящимся под аукционные инвестквоты, хотят скорректировать. Изменения касаются сроков начала строительства судов и подтверждения их производства на российской территории.

Проект изменений в постановление правительства, устанавливающее требования к судам, которые обязаны построить победители аукционов по крабовым квотам, размещен для публичного обсуждения на портале regulation.gov.ru.

В документе уточняется, что требование о начале строительства краболовов не ранее 1 января 2017 г. касается не только судов, договоры по которым заключены до 25 июля 2023 г. Как сообщает корреспондент Fishnews, если такие договоры были расторгнуты или признаны ничтожными, а новые договоры заключены уже после указанной даты, на такие суда распространяются прежние условия.

Кроме того, для краболовов под инвестквоты предлагается применять требования для отнесения ‎к российской промышленной продукции, действовавшие на дату закладки киля судна, а не на дату подачи заявки на участие в аукционе.

Изменения должны обеспечить для новых инвесторов возможность достройки промысловых судов.

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