Первый этап квот под инвестиции по судам выполнен лишь на 30%

Заявленный на 2024 г. план-график по достройке флота по программе «квоты в обмен на инвестиции» вновь оказался чересчур оптимистичным. Вместо 19 судов судостроители надеются передать заказчикам лишь 14 — 8 рыболовных и 6 краболовов, по остальным сроки опять перенесены.

Первый этап недосчитается судов

В Совете Федерации 21 ноября прошло совещание, посвященное предварительным результатам реализации программы квот под инвестиции в 2024 г. «На сегодняшний день завершено строительство 32 судов по первому этапу инвестквот и 1 судно сдано «Восточной верфью», краболов «Андрей Басаргин», уже в соответствии со вторым этапом, то есть 33 судна всего на сегодняшний день сдано и 25 рыбоперерабатывающих заводов», — привел цифры первый зампред комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Митин.

Всего в рамках первого этапа планировалось построить 106 судов — 64 рыболовных и 42 краболовных. Однако эти планы, скорее всего, будут скорректированы. После укрупнения лотов по глубоководным крабам потенциальные инвесторы должны построить только 2 краболова вместо 6. Соответственно общее количество судов первого этапа сократится до 102.

Как сообщает корреспондент Fishnews, в 2024 г. по графику верфи должны были передать заказчикам 19 новых судов, но пока рыбаки получили только 11 — 6 рыболовных и 5 краболовных. До конца года Минпромторг ожидает сдачи еще 3 судов. Это траулер «Лев», который достраивается на заводе «Отрадное», ярусолов «Марлин» на Северной верфи и краболов «Капитан Дудник» на Окской судоверфи. По остальным проектам сроки вновь перенесены.

Сергей Митин предложил Минпромторгу в ближайшее время представить в комитет проект графика сдачи судов на 2025 г. «Мы подготовим объективное заключение с теми цифрами, которые сегодня обрисовали. Выходим на те задачи, которые нам необходимо в 2025 году решать», — заявил сенатор.

У больших верфей — большие проблемы

Замглавы Минсельхоза Максим Увайдов отметил, что основные проблемы на первом этапе возникли на заводах, входящих в госкорпорацию «ОСК». По его словам, сейчас верфи ждут поступления средств, выделенных правительством для продолжения работ.

С частными судостроительными предприятиями ситуация выглядит гораздо лучше. «Все продолжают системно строить и находить контакт с нашими заказчиками, с рыбаками и, могу сказать, даже зачастую без нашей помощи все проблемы решают», — рассказал замминистра.

Финансирование для обеспечения обязательств верфей по достройке судов выделяется не только верфям ОСК, уточнил директор департамента судостроительной промышленности и морской техники Минпромторга Алексей Исачкин. Субсидии предоставляются на 21 судно, из которых 15 находятся на заводах ОСК, а 6 — на частных верфях.

«По нашему прогнозу до 20 декабря наша работа по проведению всех мероприятий и оформлению соглашений и проверке документов должна быть закончена и денежные средства, как мы говорили, до конца этого года в размере до 9,2 млрд рублей до верфей будут доведены», — пообещал представитель Минпромторга.

Однако даже этих денег недостаточно, чтобы полностью решить финансовые проблемы судостроителей. Только Адмиралтейские верфи оценивают нехватку средств для достройки последних 4 крупнотоннажных траулеров на уровне 17 млрд рублей. «В следующем году я должен сдать 2 корабля. Финансовая часть по ним, в принципе, решена, там только моя работа, — заявил врио гендиректора завода Андрей Быстров. — А вот 4 корабля, которые у меня останутся дальше, мы их запустили, но средств не хватает. Мы оцениваем их в порядка 17 млрд рублей».

Сергей Митин назвал парадоксальной ситуацию, когда у крупных компаний, входящих в ОСК, больше проблем и задержек, чем у небольших заводов. «Связано это, по-видимому, с их общей закредитованностью, со слабым менеджментом, — предположил сенатор. — Это не красит ни Минпромторг, ни ОСК, а говорит о том, что слабо очень управляется вся эта система».

Краб ушел на глубину

В рамках второго этапа инвестквот Росрыболовство после аукциона 2023 г., где продавались права на вылов крабов в Дальневосточном бассейне, заключило с инвесторами 23 договора на постройку краболовов. Строительство всех этих судов уже началось, сообщил начальник управления экономики и инвестиций Росрыболовства Андрей Михалевич.

Соглашения еще по 3 краболовным судам планировалось подписать с победителями аукциона по продаже квот на вылов камчатского краба в Баренцевом море, однако торги не состоялись из-за отсутствия заявок. Вторую попытку реализовать крабовые квоты Северного бассейна Росрыболовство назначило на 28 ноября.

На совещании член СФ от Мурманской области Татьяна Сахарова обратила внимание на высокую начальную стоимость крабовых лотов. «Если говорить про 2019 г. и про текущую ситуацию, практически в три раза увеличилась стоимость лота. Ранее они стоили чуть более 4 млрд рублей, сейчас стоят 12,8 млрд рублей [цена при первой попытке продать доли квот — прим. ред.]. И даже такие крупные компании, как «Антей», как СЗРК, сомневаются в том, будут ли они входить в эту историю. А это существенная тема, которую все-таки нужно понимать, с учетом того, что изменилась процентная ставка по кредитам, изменилась ситуация по экономике», — указала сенатор.

Ее коллега от Камчатского края Борис Невзоров напомнил, что по итогам крабовых аукционов первого этапа обещанного ФАС прихода новых игроков в отрасль так и не случилось, зато произошел передел собственности. «Вы как считаете, мы правильно делаем или мы должны рынок расширять и чтобы больше было у нас производителей?» — поинтересовался он у представителя Минсельхоза.

«Я не пойму, зачем нам нужно расширять количество участников, от этого краб дешевле не станет, — отреагировал Максим Увайдов. — Изначально целью первого этапа и второго никогда не было, чтобы увеличить количество игроков. Это не наша цель».

С версией Минсельхоза не согласился Сергей Митин, отметив, что при обсуждении первого этапа ФАС действительно настаивала на том, что аукционы повысят конкуренцию и увеличат количество игроков на этом рынке, что впоследствии привело к путанице. «Цель — строить суда рыболовецкие на наших заводах, — подчеркнул сенатор. — Не надо было втягивать сюда конкуренцию и прочие всякие вещи и путать».

Президент АРПП Георгий Мартынов вновь поднял вопрос об исключении глубоководных крабов из программы квот под инвестиции. Квоты на добычу крабов-стригунов красного и ангулятуса Росрыболовству удалось продать далеко не с первой попытки. В дальнейшем в силу разных причин договоры по всем 6 лотам были расторгнуты, а краболовные суда так и не были построены.

На протяжении четырех лет большая часть этих ресурсов не осваивалась, а государство в свою очередь недополучило сотни миллионов рублей в виде налогов, сборов и таможенных пошлин, привел расчеты глава АРПП. Рыбаки надеялись на возращение глубоководных крабов в промрыболовство, однако правительство приняло решение возобновить торги, укрупнив лоты и предложив инвесторам 2 пакета примерно по 3 тыс. тонн. Новый аукцион также назначен на 28 ноября.

По оценке ассоциации, начальная цена лота с учетом стоимости постройки судна не позволит окупить инвестиции даже за 15 лет, на которые предоставляются инвестквоты. «Строительство пароходов для глубоководного краба просто нерентабельно», — подытожил Георгий Мартынов. По его словам, перевести этот ресурс в промышленные квоты для государства будет гораздо выгоднее, чем продолжать попытки продать его одномоментно.

«Когда мы первый этап только внесли, мы сразу сказали, что глубоководных крабов не надо включать. Сколько страна потеряла денег? Страна потеряла миллиарды», — раскритиковала аукционные планы сенатор от Приморского края Людмила Талабаева.

«Ресурс государства не используется, потеряно огромное количество средств. Предложенная схема говорит о том, что он и дальше не будет использоваться», — согласился Сергей Митин. Он поручил аппарату комитета подготовить обращение к председателю правительства о необходимости изменения механизма распределения квот по глубоководному крабу.

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