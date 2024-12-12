Список поставщиков рыбной продукции в Китай получил пополнение
Главное таможенное управление КНР расширило перечень аккредитованных поставщиков рыбной продукции из России. Право экспорта получило еще одно предприятие из Мурманской области.
Поставщик из Заполярья получил право отправлять в Китай охлажденную и мороженую рыбо- и морепродукцию. Новый объект зарегистрирован через китайскую информационную систему CIFER.
В настоящее время рыбные продукты в Китай могут поставлять 912 отечественных экспортеров, сообщили Fishnews в пресс-службе Россельхознадзора.
В ведомстве отметили, что продолжают работу по расширению перечня российских компаний, имеющих право поставок в эту страну.
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