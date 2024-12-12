Список поставщиков рыбной продукции в Китай получил пополнение

Главное таможенное управление КНР расширило перечень аккредитованных поставщиков рыбной продукции из России. Право экспорта получило еще одно предприятие из Мурманской области.

Поставщик из Заполярья получил право отправлять в Китай охлажденную и мороженую рыбо- и морепродукцию. Новый объект зарегистрирован через китайскую информационную систему CIFER.

В настоящее время рыбные продукты в Китай могут поставлять 912 отечественных экспортеров, сообщили Fishnews в пресс-службе Россельхознадзора.

В ведомстве отметили, что продолжают работу по расширению перечня российских компаний, имеющих право поставок в эту страну.

Читайте также: Россельхознадзор напомнил о способе входа в ВетИС

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews