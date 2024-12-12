Магаданские браконьеры поплатились за вылов краба

В Магаданской области двух местных жителей осудили за нелегальный крабовый промысел. Мужчин приговорили к обязательным работам, а также взыскали с них сумму ущерба.

Фигуранты осуждены по пункту «а» части 1 статьи 256 УК РФ (незаконная добыча водных биоресурсов с причинением крупного ущерба).

Как рассказали Fishnews в пресс-службе областной прокуратуры, в феврале прошлого года рыбаки незаконно выловили в бухте Батарейная Тауйской губы Охотского моря 24 краба общей стоимостью свыше 120 тыс. рублей.

Нелегальную деятельность пресекли правоохранители. Улов изъяли и обратили в собственность государства.

В рамках уголовного дела удовлетворен иск о взыскании с браконьеров суммы ущерба. Он был возмещен в ноябре в полном объеме.

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