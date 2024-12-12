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Лежбище тихоокеанского моржа на мысе Сердце-Камень. Фото пресс-службы ТИНРО

Лежбище чукотских моржей навестили ученые

Сотрудники Чукотского отдела (ЧукотНИО) Тихоокеанского филиала ВНИРО завершили полевые исследования лежбища тихоокеанского моржа на мысе Сердце-Камень, а также мониторинг промысла морских млекопитающих в бухте Нэттэкенискын.

Специалисты провели визуальные наблюдения, изучили особенности пространственного распределения, оценили половозрастную структуру серых и гренландских китов в Чукотском море, тихоокеанских моржей на побережье.

Погодные условия поздней осенью позволили моржам преимущественно использовать для размещения льдины — с них удобно нырять и добывать еду. На береговом лежбище животные провели всего три дня: остальное время моржей отмечали лишь на ледовых залежках и в воде.

Зафиксированная численность тихоокеанского моржа была немного выше 10 тыс. особей, сообщили Fishnews в пресс-службе ВНИРО. В другие годы на этом лежбище учитывали до 100 тыс. моржей.

В 2024 г. на исследованной территории отмечена высокая смертность моржей, нехарактерная для такого сравнительно небольшого лежбища.

Анализ имеющихся данных помог определить причину явления. «В октябре лежбище на мысе Сердце-Камень заняли моржи американской группировки с мыса Пойнт-Лей, но их существенная усталость после длительного перехода по открытой воде привела к высокой смертности этих животных на побережье», — рассказали в институте.

Российская же группировка моржей во время осенней миграции все время находилась на морской кромке льда, и на мыс Сердце-Камень тогда не выходила.

Еще одно важное направление исследований — мониторинг добычи морских млекопитающих представителями коренных малочисленных народов. Были обследованы два серых кита, 28 моржей, один лахтак и шесть акиб (кольчатых нерп), которых добыли охотники общины «Дауркин». Из-за тяжелой ледовой обстановки зверобои вышли на промысел лишь в конце сентября.

Все полученные результаты будут использованы для оценки численности морских млекопитающих в Чукотском море.

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  • Лежбище тихоокеанского моржа на мысе Сердце-Камень. Фото пресс-службы ТИНРО
  • Ледовые залежки тихоокеанского моржа. Фото пресс-службы ТИНРО
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