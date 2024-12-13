Ноябрь стал самым удачным для пресноводного промысла Приморья

В Приморском крае в ноябре месячный объем пресноводного вылова достиг рекордного уровня в этом году — 153,1 тонны. Это значительно больше показателей предыдущих месяцев, отмечает территориальное управление Росрыболовства.

Всего же за январь-ноябрь на реках и озерах края освоили 543,4 тонны. Рост по сравнению с аналогичным периодом 2023 г. составил 70,1%, сообщили Fishnews в пресс-службе Приморского теруправления Росрыболовства.

Основу уловов составляют красноперка (87,6 тонны), сазан (61,1 тонны), карась (53,6 тонны), пиленгас (52,6 тонны), судак (45,6 тонны), верхогляд (38,3 тонны), конь (38,2 тонны) и толстолобики (33,8 тонны).

Пресноводный промысел в регионе ведут 22 предприятия. Они работают в бассейне озера Ханка, на реках Раздольная и Уссури, а также на внутренних водных объектах япономорского побережья. Большая часть вылова приходится на Ханку — 304,6 тонны. Уловы на Раздольной составили 98,6 тонны, в бассейне Уссури — 76,3 тонны, на внутренние водные объекты япономорского побережья пришлось 63,9 тонны.

Отметим, министерство лесного хозяйства, охраны окружающей среды, животного мира и природных ресурсов Приморского края распределило квоты вылова на 2025 г. для промысла во внутренних водных объектах. В основном это лимиты на Ханке.

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