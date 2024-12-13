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Россия, по данным на октябрь, заняла пятое место в мире по объемам экспорта рыбной муки

Россия нарастила долю в экспорте рыбной муки

Россия, по данным на октябрь, заняла пятое место в мире по объемам экспорта рыбной муки. По результатам прошлого года это была седьмая строчка, отмечают в Ассоциации судовладельцев рыбопромыслового флота.

По итогам девяти месяцев 2024 г. Россия нарастила долю по объемам продаж рыбной муки на внешнем рынке до 5,5%, показал проведенный АСРФ анализ мировой экспертной статистики. Поставки достигли 133 тыс. тонн. По итогам 2023 г. Россия по этому показателю занимала седьмую позицию с долей 4,3%. По оценке ассоциации, экспорт муки из РФ за 2024 г. составит не меньше 160 тыс. тонн — на 8,8% больше объемов прошлого года.

С 2017 по 2023 гг. среднегодовой темп прироста мирового экспорта муки составил 0,9%. При этом у России один из самых высоких показателей среднегодового темпа прироста за шесть лет (+13,2%), сообщили Fishnews в пресс-службе объединения. Высокие темпы отмечались также у Индии (+21%) и Вьетнама (+10,3%).

В ассоциации также указали, что Российская Федерация активно наращивает также объемы продаж рыбьего жира — со среднегодовым приростом более 60% с 2017 г. Но такой рост объясняется низкой базой. Если в 2017 г. объем экспорта жира составлял 157 тонн, то за девять месяцев текущего года достиг почти 10 тыс. тонн. Тем не менее это все еще существенно уступает показателям конкурентов.

По доле в объеме экспорта рыбной муки в 2023 г. Россию опережали (в порядке убывания доли): Перу, Индия, Вьетнам, Чили, Дания, Таиланд. По итогам девяти месяцев 2024 г. наша страна обогнала Данию, а также Индию, доля поставок которой резко сократилась в этот период.

Крупнейший экспортер рыбной муки — Перу. По итогам девяти месяцев Перу обеспечила 33,2% ее общемирового экспорта, что существенно выше показателя по итогам 2023 г. (15,8%). За три квартала текущего года Перу уже экспортировала больше рыбной муки, чем за весь прошлый год (796 тыс. тонн по сравнению с 537 тыс. тонн за 2023 г.). Это обусловлено восстановлением производства после влияния Эль-Ниньо, говорят аналитики.

При этом в ассоциации обратили внимание: по цене российский экспорт довольно заметно проигрывает крупным конкурентам: средняя цена за тонну российской рыбной муки по итогам 2023 г. составила 1 586 долларов. Самой дорогой рыбной мукой в 2023 г. стала датская, стоимость которой превышала 2 тыс. долларов за тонну (+24% к российской), чуть дешевле стоила чилийская мука (1942 долл./т, +18% к российской) и тройку ценовых лидеров закрыла перуанская рыбная мука с ценником в 1725 долл./т (+8% к российской).

По итогам 9 месяцев 2024 г. средняя цена российской муки составила 1930 долл./т. Это на 30,2% ниже цены на марокканскую муку, на 7,2% дешевле датской муки и на 2,4% — чилийской.

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