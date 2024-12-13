Предприятиям отвели объемы в зоне Фарер и НАФО

Продолжается процесс распределения квот по пользователям на 2025 г. Предприятия получили объемы для освоения в рыболовной зоне Фарерских островов и районе регулирования НАФО.

Приказом от 11 декабря 2024 г. № 722 Росрыболовство распределило по пользователям квоты для работы в рыболовной зоне Фарерских островов. Это объемы северной путассу, скумбрии и атлантическо-скандинавской сельди, сообщает корреспондент Fishnews.

Распределение в районе регулирования Комиссии по рыболовству в северо-западной части Атлантического океана (НАФО) предусмотрено приказом Росрыболовства от 11 декабря 2024 г. № 723. Здесь предприятия получили для освоения объемы синекорого палтуса, морского окуня и трески.

Тексты приказов смотрите в прикрепленных файлах.

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