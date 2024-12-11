Предприятиям Севера распределили квоты на 2025 год

Федеральное агентство по рыболовству распределило по пользователям Северного бассейна квоты на добычу в предстоящем году. Это в том числе инвестиционные квоты, крабовые аукционные квоты первого этапа и объемы для работы в зоне действия международных договоренностей.

Росрыболовство выпустило важнейшие документы для работы в 2025 г. предприятий Северного бассейна, сообщает корреспондент Fishnews. Это приказы о распределении квот:

— квоты вылова крабов в инвестиционных целях распределены приказом от 9 декабря 2024 г. № 708;

— квоты добычи в районе регулирования Смешанной российско-норвежской комиссии по рыболовству и квоты вылова в морских водах распределены приказом от 9 декабря 2024 г. № 709;

— инвестиционные квоты распределены приказом от 9 декабря 2024 г. № 710.

Тексты приказов смотрите в прикрепленных файлах.

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