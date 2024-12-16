Любовь к осетрине обернулась для гражданина Поднебесной приговором

В Республике Саха (Якутия) за незаконный вылов 11 осетров осужден гражданин Китая, временно проживающий в РФ. Ущерб водным биоресурсам превысил 3,5 млн рублей.

Суд установил, что 25 мая на реке Лена в границах городского округа Жатай фигурант, используя запрещенный метод добычи — перекрыв полностью протоку, — установил пять сетей. Орудия лова не были правильно промаркированы и зарегистрированы в соответствии с требованиям закона, сообщили Fishnews в объединенной пресс-службе судов Якутии.

Иностранец успел выловить 11 сибирских осетров. Рыба добывалась для личного употребления, отметили в пресс-службе. Деятельность нарушителя пресекли инспекторы Восточно-Сибирского теруправления Росрыболовства.

Якутский горсуд квалифицировал действия фигуранта по части 1 статьи 258.1 (незаконная добыча «краснокнижных» видов ВБР) и назначил наказание в виде исправительных работ сроком на полтора года с удержанием из заработной платы 5% в доход государства условно с испытательным сроком один год. Суд также взыскал с гражданина Китая сумму причиненного ущерба. Приговор не вступил в законную силу.

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