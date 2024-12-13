Магаданец решил «взыскать» зарплату морепродуктами

В Магадане гражданина будут судить по обвинению в краже рыбо- и морепродукции у бывшего работодателя. По версии следствия, при увольнении мужчина не дождался расчета по зарплате и решил таким образом «добиться справедливости».

Ранее судимый гражданин устроился разнорабочим в цех по переработке рыбы и морепродуктов. Через несколько месяцев, в сентябре 2024 г., он решил расторгнуть отношения. Мужчина сообщил об этом директору компании и потребовал расчет.

По версии следствия, не получив в течение трех суток ожидаемых денег, обвиняемый проник в цех и похитил расфасованную лососевую икру, мясо краба и другую продукцию общей стоимостью почти 48 тыс. рублей, сообщили Fishnews в пресс-службе прокуратуры Магадана.

Местонахождение гражданина было установлено, похищенное он выдал добровольно. Прокуратура квалифицировала действия фигуранта как кражу, совершенную с незаконным проникновением в помещение (статья 158 УК РФ). Дело направлено в суд.

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