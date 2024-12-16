Россия и Белоруссия договорились о дальнейшем сотрудничестве в рыбной отрасли

На 22-й сессии Российско-Белорусской смешанной комиссии в области рыбного хозяйства стороны обсудили взаимодействие в сферах рыбоохраны, науки и образования.

Делегацию РФ возглавил заместитель руководителя Росрыболовства Андрей Яковлев, белорусскую — министр сельского хозяйства и продовольствия республики Анатолий Линевич.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе федерального агентства, особое внимание стороны уделили вопросам, связанным с госконтролем в области рыболовства и сохранения водных биоресурсов. По итогам сессии одобрили планы взаимодействия территориальных подразделений Государственной инспекции охраны животного и растительного мира при президенте Республики Беларусь и Московско-Окского и Северо-Западного теруправлений Росрыболовства на 2025-2027 гг.

Участники сессии обменялись информацией об освоении квот в исключительной экономической зоне РФ на 2024 г. Кроме того, стороны рассмотрели вопрос о научно-техническом сотрудничестве и результатах проведенных работ между Филиалом по пресноводному рыбному хозяйству ВНИРО и белорусским Институтом рыбного хозяйства в 2024 г. Также специалисты двух стран одобрили программу российско-белорусского сотрудничества в области рыбного хозяйства на 2025 г.

Еще одной темой сессии стали вопросы сотрудничества высших учебных заведений в области подготовки и повышения квалификации отраслевых специалистов.

Достигнутые договоренности оформлены протоколом.

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