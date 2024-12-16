Мариферма в Приморье: риски и перспективы

Занявшись марикультурой с нуля, вы гарантированно набьете немало шишек, прежде чем поставите бизнес на ноги. И тем не менее дело это — перспективное, уверен генеральный директор Азиатско-тихоокеанской рыбной компании (АТРК) Александр Малышев. О специфике отрасли читайте в репортаже Fishnews с марифермы на юге Приморья.

Каждый год АТРК наращивает объемы высадки молоди приморского гребешка и дальневосточного трепанга. На одном из таких выпусков трепанга побывал корреспондент Fishnews.

АТРК была создана семь лет назад как дочерняя структура компании «Торговый дом «Камчатский меридиан». «На тот момент о марикультуре в Приморье много говорили в рыбацкой среде. Кроме того, по краю прокатилась волна аукционов по распределению морских участков. В то время марикультура была совершенно новым направлением деятельности и для материнской компании, и для меня лично. Тем не менее решили попробовать», — вспоминает Александр Малышев.

Сейчас АТРК распоряжается тремя рыбоводными участками у побережья Хасанского района Приморского края. В штате — около 15 сотрудников (численность немного варьируется в зависимости от сезона и обстоятельств). Уже снимали первые урожаи: гребешок дорастает до товарных размеров за три года, трепанг — за четыре. Сложностей со сбытом, по словам гендиректора, нет. Зато есть множество других проблем.

Начали с поиска людей, разбирающихся в марикультуре — как в технологиях, так и в документообороте. Поучаствовали в аукционах на право пользования морскими участками. Марикультура требует долгосрочных инвестиций. Вложился сегодня — первую выручку получишь через несколько лет, а уж отбить вложенное и начать получать прибыль — это и вовсе не скоро.

«Последний рыбоводный участок был куплен нами в 2018 году. Твоя работа начинается не с того, что ты снимаешь с него продукцию. Нет, сначала нужно немало потратить. Купить технику и оборудование, установить гидробиотехнические сооружения. Высадить трепанга и гребешка. И только через три-четыре года начинаешь снимать урожай. И за это время с твоим урожаем может произойти очень много неприятных вещей. Нужно охранять его и обеспечивать необходимый уход. А для этого тебе требуется земля под береговую инфраструктуру. По-хорошему, их следовало бы предлагать в связке, чтобы участок воды и участок земли были рядом», — считает Александр Малышев.

Финансоемкая и одновременно легко реализуемая продукция марикультуры привлекает к этому бизнесу незваных «попутчиков» — браконьеров, которые тайно собирают выращиваемые гидробионты. Зазеваешься — и прощай, урожай. Поэтому часть персонала вынуждена круглый год жить на берегу рядом с морскими участками, чтобы охранять, а случается, и отбивать урожаи от особо зарвавшихся «гостей».

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