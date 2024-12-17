Камерун присоединился к соглашению ВТО о рыболовных субсидиях

В Женеве посол Камеруна Соломон Эхет передал главе Всемирной торговой организации Нгози Оконджо-Ивеале документ о принятии соглашения о рыболовных субсидиях. Камерун стал 88-й страной-членом ВТО, ратифицировавшей документ.

В ходе торжественной церемонии Нгози Оконджо-Ивеала отметила, что Камерун, которому в 2026 г. предстоит принять 14-ю Министерскую конференцию ВТО в 2026 г., через присоединение к соглашению демонстрирует лидерство в развитии мировой торговли и экологической устойчивости.

Соломон Эхет отметил, что эта инициатива соответствует национальной стратегии развития республики и является символом готовности страны провести успешную Министерскую конференцию, сообщает корреспондент Fishnews со ссылкой на информацию ВТО.

Теперь для официального вступления соглашения о рыболовных субсидиях в силу необходимо заручиться поддержкой еще 23 стран — участниц организации.

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