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Рыбный промысел на Дальнем Востоке. Фото предоставлено «Океанрыбфлотом»

Уловы России преодолели отметку в 4,7 млн тонн

Российские пользователи с начала года освоили более 4,7 млн тонн водных биоресурсов. Свыше 3,6 млн тонн добыто в Дальневосточном бассейне.

На Дальнем Востоке наловили 1889,6 тыс. тонн минтая (+28,5 тыс. тонн к уровню 2023 г.), 104,2 тыс. тонн трески, 421,9 тыс. тонн тихоокеанской сельди (+44,5 тыс. тонн), 59,8 тыс. тонн камбал, рассказали Fishnews в пресс-службе Росрыболовства.

В Северном бассейне освоили 427,3 тыс. тонн рыбы и морепродуктов. Трески поймали 215,3 тыс. тонн, пикши — 61,2 тыс. тонн, мойвы — 51,7 тыс. тонн (+28,6 тыс. тонн).

В Западном бассейне добыли 71,2 тыс. тонн ВБР. Шпрота (кильки) выловили 37,1 тыс. тонн, балтийской сельди — 23,3 тыс. тонн.

Азово-Черноморский бассейн принес рыбакам 2,4 тыс. тонн. Хамсы наловили 12,4 тыс. тонн, что на 0,5 тыс. тонн больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Уловы Волжско-Каспийского бассейна составили 73,3 тыс. тонн. Добыто 23,3 тыс. тонн кильки, 19,9 тыс. тонн частиковых видов рыб.

В исключительных экономических зонах иностранных государств, конвенционных районах и открытой части Мирового океана российский флот добыл более 476,6 тыс. тонн водных биоресурсов.

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НазадМетки: дальний востокросрыболовство
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