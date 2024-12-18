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Для Камчатки расширен перечень мест, где рыболовы-любители могут использовать для добычи лососей сети

Для жителей Камчатки расширились возможности любительской рыбалки

В декабре вступили в силу изменения правил рыболовства для Дальневосточного бассейна. Для Камчатки в том числе расширен перечень мест, где рыболовы-любители могут использовать для добычи лососей сети.

Последние изменения правил рыболовства для Дальневосточного бассейна прокомментировали в министерстве рыбного хозяйства Камчатского края. Это в том числе и новшества для любительского лова, сообщили в пресс-службе правительства региона.

«Самое важное для Камчатского края — добавлены рыболовные участки Корякского округа и часть рыболовных участков в Усть-Большерецком районе, на которых можно осуществлять сетное любительское рыболовство», — рассказал референт отдела по рыболовству минрыбхоза Павел Буряк.

Жители отдаленных поселков, таких как Озерновский, Вывенки, Апука, Пенжинский и Каменский, смогут осуществлять любительское рыболовство сетными орудиями лова, обратил внимание представитель министерства.

Как сообщает корреспондент Fishnews, новые места добавлены в приложение № 10 к правилам рыболовства. Оно содержит список рыболовных участков во внутренних водных объектах Камчатского края, в которых разрешается применение ставных и плавных сетей для добычи тихоокеанских лососей. Это места в Пенжинском, Тигильском, Соболевский, Усть-Большерецкий, Усть-Камчатский, Мильковский, Алеутский, Карагинский, Олюторский районы.

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