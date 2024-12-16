Рыбацким селам и поселкам ищут рецепты поддержки

Развитие береговой инфраструктуры сельских и прибрежных рыбацких поселений на Дальнем Востоке обсудили на совещании в Совете Федерации. Нынешние механизмы в этой сфере нуждаются в проработке.

Совещание по развитию рыбацких поселков проводил зампредседателя Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Анатолий Широков. Во вступительном слове сенатор выделил три темы: направление на развитие прибрежных поселений средств от крабовых аукционов, новые принципы закрепления рыболовных участков и поддержка малых рыболовецких предприятий.

Вопрос «крабовых» поступлений

В феврале, выступая с посланием к Федеральному Собранию, президент отметил, что федеральный бюджет получил от продажи квот на морепродукты существенные деньги — порядка 200 млрд рублей — и поручил правительству направить часть средств от крабовых торгов на развитие инфраструктуры сельских и прибрежных рыбацких поселений.

На поддержку сельского и рыбного хозяйства Минсельхозу и Росрыболовству на 2024 — 2026 гг. предусмотрены бюджетные ассигнования в 108,1 млрд рублей — это практически половина вырученных на аукционе средств. А на развитие прибрежных регионов в рамках госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий» (КРСТ) на три года — лишь 3,5 млрд рублей, или 3,2%, привел данные Анатолий Широков. «На наш взгляд, этот уровень представляется несопоставимо низким», — заявил член Совета Федерации. Он отметил, что сенаторы уже говорили о необходимости приоритезации развития прибрежных территорий с механизмами КРСТ.

В рамках программы финансируется восемь прибрежных регионов, рассказала заместитель директора департамента развития сельских территорий Минсельхоза России Елена Чикинёва. Это Архангельская, Магаданская, Сахалинская, Мурманская области, Камчатка, Приморский, Хабаровский края и Республика Саха (Якутия). «Они реализуют 16 проектов по развитию социальной и инженерной инфраструктуры. Им направлены средства поддержки в объеме 2,4 млрд рублей», — проинформировала представитель Министерства сельского хозяйства.

На проблемные моменты обратила внимание заместитель председателя правительства Камчатского края Юлия Морозова. В рамках программы КРСТ идет конкурсный отбор между опорными населенными пунктами, но здесь рыбацкие поселки зачастую не могут уложиться в заданные критерии. «У нас априори большая часть прибрежных поселков в принципе никогда не будет соответствовать требованиям «опорников», — указала зампред краевого правительства. Из 20 рыбацких поселков в регионе только 7 попало в критерии опорных. Федеральный минсельхоз практически в ручном режиме помогает краю получить средства, но проблема системная, акцентировала Юлия Морозова. Она также сообщила, что край предлагал разные варианты решения вопроса, например — через выделение отдельных лимитов для рыбацких поселков.

В целом хотелось бы посмотреть возможность расширения поддержки прибрежных территорий, ведь потребность в средствах превышает заложенное финансирование, указали участники обсуждения.

Непростая тема рыболовных участков

С перспективами прибрежных населенных пунктов увязан вопрос перераспределения участков для промысла лососей, сообщает корреспондент Fishnews. Причем это не только прямой механизм обязательного участия предприятий — пользователей ресурса в социально-экономическом развитии регионов, как это задумали авторы принятого в прошлом году федерального закона. Речь идет о том, как отразится на лососевом бизнесе, а значит и на состоянии прибрежных территорий, необходимость внесения платы за перезакрепление участка.

«Прибрежные субъекты РФ не раз обращали внимание на то, что установленный порядок взимания платы за заключение нового договора пользования участком может стать тяжелым бременем для предприятий рыбодобывающей отрасли и привести к их закрытию», — заявил в начале совещания Анатолий Широков.

Сформированные Росрыболовством предложения по изменению правительственного постановления о плате находятся на рассмотрении в Минсельхозе, сообщил директор департамента рыбного хозяйства и аквакультуры (рыбоводства) министерства Евгений Кац. Документ касается уточнения рассрочки, порядка определения платежей, добавил он, но подробно останавливаться на предлагаемых параметрах не стал.

«Я думаю, что в ближайшее время какие-то предложения по внесению изменений в 959-е постановление выйдут уже в публичную плоскость, для того чтобы по возможности их принять», — сказал глава департамента. При этом он напомнил, что в выработке решения участвует не только Минсельхоз, но и другие федеральные ведомства.

Представитель министерства рассказал о ходе подготовки еще одного важного документа — законопроекта о единовременной кампании по перезаключению договоров на участки. Проект, по словам Евгения Каца, находится в правительстве.

Сенатор от Хабаровского края Виктор Калашников спросил: рассматривает ли министерство послабления в виде коэффициентов для градо- и поселкообразующих предприятий? Этот вопрос находится на рассмотрении, прокомментировал руководитель департамента. Но обратил внимание, что для перечня градо- и поселкообразующих рыбохозяйственных организаций, который сейчас утверждается в рамках Налогового кодекса, основной критерий — это только количество работающих из местного населения. А в вопросе льготы надо исходить из целеполагания.

То же самое, считает руководитель отраслевого департамента, применимо и к поддержке при перезаключении субъектов малого и среднего бизнеса — «нужно понять, что они выполняют ряд других функций для государства». Причем речь может идти и о дополнительной господдержке, предполагающей дальнейшее целевое направление средств. Этот вопрос будет обсуждаться в том числе с Минвостокразвития, сообщил Евгений Кац.

На территориях идею восприняли с осторожностью. Власти Хабаровского края предлагают использовать понижающий коэффициент для МСП. Предприятия работают в тяжелых условиях отдаленных территорий, если они не найдут средств на перезаключение, то и последующая поддержка уже может просто не понадобиться — «поддерживать, собственно говоря, будет некого», обратил внимание и.о. председателя комитета рыбного хозяйства региона Денис Чуришка.

Власти Камчатки продолжают говорить о негативных последствиях для рыбохозяйственного комплекса и региона, если порядок взимания платы останется в нынешнем виде. Плата в рамках соглашений края с пользователями участков оценивается в 25 млрд рублей. Но срок выхода на прибыль с учетом кредитной нагрузки составит до 14 лет. «И за эти 14 лет наши бюджеты: бюджеты Камчатского края, муниципальные бюджеты — потеряют около 50 млрд рублей», — озвучила цифры Юлия Морозова.

Ожидаемый бюджетный эффект при действующем порядке расчета платы достигнут не будет: в лучшем случае только 25% договоров будет перезаключено, а лососевому сектору грозит период неопределенности, считают краевые власти.

Квоты для малых

Вопрос поддержки малых рыболовных предприятий в прибрежных поселениях предложил обсудить участникам совещания Анатолий Широков. Количество таких организаций в отдельных районах сократилось до минимума, в результате рыбный промысел перестает быть для таких населенных пунктов основным видом деятельности. Малые предприятия не могут конкурировать с крупным бизнесом на аукционах по продаже долей квот вылова, и у них нет возможности добывать такие ресурсы, как минтай, сельдь, крабы, указал сенатор. Такая ситуация, по его словам, характера для Магаданской области, Чукотки и других прибрежных регионов.

В федеральном министерстве сельского хозяйства видят дальнейший путь в том, чтобы вовлекать небольшие предприятия в промысел объектов, для которых не устанавливается общий допустимый улов, а значит, не требуется долей квот. А вот к изменениям по квотам считают необходимым подходить аккуратнее.

«Перераспределять все время ресурс от одних пользователей к другим, даже если это условно МСП, — мы к этому относимся очень осторожно», — высказался по этому поводу Евгений Кац.

В Росрыболовстве указали на то, что перераспределение квот может привести к тому, что в результате таким образом будет поддержан крупный бизнес, который на самом деле контролирует малые компании. В той же Магаданской области было достаточно большое количество субъектов МСП около 15 лет назад, но еще до программы инвестквот произошло серьезное укрупнение, заявил заместитель руководителя Росрыболовства Василий Соколов.

«Поэтому если мы хотим делать очередное какое-то перераспределение долей квот, то это может привести опять же к тому, что будет сформирован некий пул якобы малых компаний, которые якобы будут в перечне МСП, но при этом находиться в тесной связке или находиться под контролем крупных предприятий. Поэтому мы очень осторожно относимся к этой идее, и предлагаем ее все-таки тщательно проработать, прежде чем начинать менять законодательство», — заявил замглавы федерального агентства.

На совещании были подняты и другие темы. Директор департамента развития рыбохозяйственного комплекса КРДВ Дмитрий Клюнеев отметил, что в качестве основного вектора задавал бы стоимость продукции на полке, и уже исходя из этого делал все настройки. Юлия Морозова и председатель Союза рыболовецких колхозов Андрей Ануфриев среди прочих инициатив назвали сохранение 15% льготы по сбору за пользование водными биоресурсами для градо- и поселкообразующих предприятий.

Анатолий Широков, завершая обсуждения, заверил, что поступившие предложения будут обобщены и, исходя из этого, сформулированы задачи, которые будут рассматриваться с федеральными ведомствами.

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