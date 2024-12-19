Рыбаков наградили за спасение человека в море

Росрыболовство отметило бдительность и мужество экипажа краболова «Ангел», который обнаружил в Охотском море дрейфующий катамаран с человеком на борту.

«Рыбаки первыми заметили лодку и пришли на помощь. Истощенного после двух месяцев плавания мужчину подняли на борт, напоили и накормили. Судно изменило курс, чтобы доставить спасенного в порт Магадана», — рассказали Fishnews в пресс-службе федерального агентства.

Катамаран с двумя мужчинами и подростком дрейфовал в море 67 суток, краболов обнаружил эту лодку 14 октября. Двое родственников спасенного погибли.

После очередного рейса рыбаки получили награды Росрыболовства. Всего за спасение жизни человека отмечено 20 членов экипажа «Ангела».

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