Китай примет продукцию еще двух российских поставщиков

Главное таможенное управление КНР вновь пополнило список российских предприятий, одобренных для поставок рыбной продукции. Всего перечень включает более 900 экспортеров.

Право экспорта охлажденной и мороженой рыбо- и морепродукции получили еще 2 поставщика из Приморского края и Астраханской области, сообщили Fishnews в пресс-службе Россельхознадзора. Регистрация осуществлялась через китайскую информационную систему CIFER.

Россельхознадзор продолжает работу по расширению перечня российских компаний, имеющих право поставок в эту страну, отметили в ведомстве.

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