Живым морепродуктам Норвегии открывают китайский рынок

Китай официально разрешил ввоз в страну живого краба-стригуна опилио из Норвегии. Стороны рассматривают доступ и других живых морепродуктов королевства на рынок КНР.

В ноябре «крабовый» вопрос обсуждали в Пекине норвежский министр рыболовства и океанов Марианна Сивертсен Нэсс и китайский министр таможни и ветеринарных властей Ю Цзяньхуа, сообщает корреспондент Fishnews.

Марианна Сивертсен Нэсс приветствовала быстрое воплощение в жизнь достигнутых в ходе визита договоренностей. По ее словам, живой краб-стригун становится все популярнее в странах Азии и получение доступа к китайскому рынку открывает огромный потенциал для норвежских экспортеров.

По данным иностранной прессы, на встрече министров рассматривалась также возможность ввоза в Китай и других живых морепродуктов из Норвегии: большого сухопутного краба (Cancer pagurus), морского ежа и устрицы. Норвежское управление по безопасности пищевых продуктов уже начало подготовку документов для поставок сухопутного краба.

Как пишут зарубежные СМИ, 9 декабря госсекретарь Министерства торговли, промышленности и рыболовства Норвегии Эван Сагебаккен встретился в Осло с замминистра Главного таможенного управления Китая У Хайпином, чтобы продолжить начатый ранее в Пекине диалог.

Иностранная пресса отмечает, что достигнутые договоренности — лишь начало для широкомасштабного сотрудничества в области поставок норвежских рыбы и морепродуктов.

Напомним, Норвегия и Китай уже несколько лет работают над улучшением отношений после длительного периода конфронтации. От этого «потепления» выигрывают, в частности, рыбопромышленники королевства.

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