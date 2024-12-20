Владивостокской и Сахалинской таможне назначили начальников

Руководитель Федеральной таможенной службы Валерий Пикалёв назначил начальником Владивостокской таможни Павла Мандрикова. Также состоялось назначение руководителя Сахалинской таможни: на этом посту будет трудиться Евгений Федорченко.

О новом руководителе Владивостокской таможни

Павел Мандриков назначен начальником Владивостокской таможни с 19 декабря. «В обязанности таможенника войдет руководство одной из крупных полнофункциональных таможен, которая осуществляет все таможенные операции: начиная с прибытия, размещения на временное хранение товаров и заканчивая электронным декларированием с возможным проведением фактического контроля», — рассказали Fishnews в пресс-службе ФТС России.

Павел Мандриков в таможенных органах с 2002 г. Прошел путь от должности старшего инспектора до начальника таможенного поста Камчатской таможни. Возглавлял Приамурский таможенный пост (ЦЭД) Хабаровской таможни. Занимал должность первого заместителя начальника Камчатской таможни, был в распоряжении начальника Сахалинской таможни и начальником таможенного поста Аэропорт Петропавловск-Камчатский Сахалинской таможни.

С 23 октября 2024 г. исполнял обязанности начальника Владивостокской таможни.

О новом руководителе Сахалинской таможни

С 25 декабря заместитель начальника Сахалинской таможни — начальник службы (Петропавловск-Камчатский) Евгений Федорченко назначен начальником этой же таможни.

В регион деятельности таможни входит не только Сахалинская область, но и Камчатский край, Магаданская область и Чукотский автономный округ, напомнили в ФТС.

В таможенных органах Евгений Федорченко трудится с 2008 г. Начинал службу в должности стажера в отделе административных расследований Амурской таможни. Позже работал как в подразделениях правоохранительного блока, так и по направлению таможенного контроля. Возглавлял отдел административных расследований Хабаровской таможни. Работал заместителем начальника Комсомольского-на-Амуре таможенного поста Хабаровской таможни.

С 1 октября 2024 г. исполнял обязанности начальника Сахалинской таможни.

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