Дальневосточных таможенников возглавил Дмитрий Жуков

Руководитель ФТС Валерий Пикалёв назначил начальником Дальневосточного таможенного управления генерал-лейтенанта таможенной службы Дмитрия Жукова. Ранее он возглавлял главное управление госслужбы и кадров Федеральной таможенной службы.

Новый руководитель ДВТУ назначен с 27 ноября. Дмитрий Борисович Жуков трудится в таможенных органах с 1994 г. Руководил Брянской, Московской областной таможнями и Главным управлением организации таможенного оформления и таможенного контроля ФТС России, сообщили Fishnews в пресс-службе ДВТУ.

С марта 2024 г. Дмитрий Жуков работал в должности начальника главного управления государственной службы и кадров ФТС России.

Основные обязанности начальника ДВТУ — руководство всеми процессами таможенного оформления и таможенного контроля в регионе деятельности управления, отметили в пресс-службе.

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