Экспорту краба дают курс на Азию

Важнейшим рынком реализации для экспорта российского краба в ближайшем будущем останется Китай. Также перспективными выглядят другие страны восточной и юго-восточной Азии, ЕАЭС, считают в центре «Агроэкспорт».

Федеральный центр развития экспорта продукции АПК Минсельхоза России («Агроэкспорт») подготовил обзор мирового рынка крабов, сообщает корреспондент Fishnews.

Специалисты полагают, что к 2030 г. отечественный экспорт крабов может превысить 90-95 тыс. тонн на сумму более 2,3 млрд долларов.

В центре отметили, что Россия является одним из двух крупнейших экспортеров крабов наряду с Канадой. Отечественные производители в основном поставляют крабов живых, свежих или охлажденных, а также замороженных.

«С точки зрения перспектив наращивания поставок рассматриваемой продукции ключевым для России рынком сбыта в обозримом будущем будет Китай, на который сейчас приходится более половины российского экспорта крабов. Также в качестве перспективных направлений возможно рассматривать и другие страны Восточной и Юго-Восточной Азии, а также государства Евразийского экономического союза (ЕАЭС)», — говорится в обзоре.

Кроме того, указали его авторы, относительно новыми и при этом достаточно интересными для поставок российских крабов возможно считать рынки стран Персидского залива, например, ОАЭ и Саудовской Аравии.

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