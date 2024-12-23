Регионы получили годовые лимиты по иностранным работникам

Правительство установило на 2025 г. допустимые доли иностранных работников в различных отраслях. Для Магаданской области определен лимит в том числе в рыбном хозяйстве.

В соответствии с федеральным законом «О правовом положении иностранных граждан в РФ» правительство вправе ежегодно «с учетом региональных особенностей рынка труда и необходимости в приоритетном порядке трудоустройства российских граждан» устанавливать допустимую долю иностранных работников в различных отраслях экономики. Такие ограничения устанавливаются для хозяйствующих субъектов как на территории одного или нескольких регионов, так и по всей стране.

Соответствующие ограничения на 2025 г. определены постановлением правительства от 16 декабря 2024 г. № 1796, сообщает корреспондент Fishnews.

В частности, установлена допустимая доля иностранных работников, используемых хозяйствующими субъектами, занимающимися в Магаданской области рыболовством и рыбоводством (код 03 Общероссийского классификатора видов экономической деятельности). Лимит составит 50% общей численности работников у этих хозяйствующих субъектов.

Хозяйствующим субъектам нужно привести численность своих зарубежных кадров в соответствие с постановлением до 1 января.

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