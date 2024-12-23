Казахстан строит планы на каспийскую кильку

Республика Казахстан впервые после 30-летнего перерыва возобновляет промысел кильки в своей части Каспийского моря. В 2025 г. планируется добыть 10 тыс. тонн, далее — утроить этот показатель.

В порту Саржа в поселке Курык Мангистауской области торжественно отправили на промысел кильки суда, сообщает корреспондент Fishnews со ссылкой на пресс-службу Минсельхоза Казахстана.

Промышленное рыболовство в Мангистауской области было развито до 1991 г., когда предприятие «Мангышлак рыбхолодфлот» обеспечивало регион и другие страны рыбной продукцией.

Одним из первых шагов для возобновления промысла стало приобретение и регистрация двух траловых судов компанией Aktau Balyk Company. С их помощью планируется добывать около 10 тыс. тонн каспийской кильки в год, обеспечивая внутренний рынок республики.

В следующем году для наращивания объема вылова до 30 тыс. тонн компания намерена закупить еще четыре современных траулера.

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