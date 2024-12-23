Вылов иваси продолжает расти

К 22 декабря российский флот добыл на пелагической путине 588,6 тыс. тонн дальневосточной сардины (иваси). Уровень прошлого года превышен на 10%.

На прошедшей неделе лов иваси и скумбрии вели шесть судов: в начале недели — пять-шесть, в конце — два-три, в среднем ежесуточно — пять. Весь этот флот оснащен разноглубинными и пелагическими тралами. За неделю отработано 32 судо-суток (СС) лова, сообщает корреспондент Fishnews со ссылкой на традиционный обзор Тихоокеанского филиала ВНИРО.

Промысел велся на акватории Южно-Курильской зоны на фронтальных зонах Южно-Курильского антициклонического вихря и в исключительной экономической зоне Японии на перепаде температур 8-15°С.

Эффективность промысла сардины была на уровне прошедшей недели, максимальный суточный вылов у отдельных судов доходил до 400 тонн, в среднем на СС добывали 179 тонн, за неделю освоили 5731 тонну.

Скумбрии за неделю поймали 1289 тонн, а с начала года — 5,9 тыс. тонн. Это 39% от уровня 2023 г., отметили специалисты.

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