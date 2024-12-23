Андрей Фёдоров: Наша цель — избавить флот от удавки импорта

Эффективность работы примерно одинаковых судов на добыче может на порядок различаться в зависимости от используемых орудий лова, уверен директор компании по производству промыслового вооружения «Фишеринг Сервис» Андрей Фёдоров.

Эксперт также рассказал корреспонденту Fishnews, почему опыт советских тралмастеров не всегда актуален для молодых специалистов и за счет чего можно увеличить скорость траления.

Он отметил, что на Дальнем Востоке промысловики сейчас наблюдают, как меняется поведение рыбы. «Она становится быстрее, что требует от рыбаков более высокой скорости траления. Ее можно повышать либо путем увеличения мощности главного двигателя, либо за счет применения более прогрессивных орудий лова, имеющих меньшее сопротивление воде», — обратил внимание Андрей Фёдоров.

По словам директора компании «Фишеринг Сервис», эффективность лова зависит от множества факторов, но решающее значение имеет промысловое вооружение. В качестве примера он привел супертраулеры типа «Моонзунд», которые в 1990-х исландцы скупали у разоряющихся российских компаний. На добыче ставриды исландцы такими судами добывали у берегов Мавритании по 50 тыс. тонн в год крупной ставриды на каждый траулер. В то время как российские рыбаки там же добывали на них по 3-5 тыс. тонн, то есть на порядок меньше, рассказал собеседник Fishnews.

Когда разобрались, оказалось, что дело в используемом промысловом выражении. «Что самое интересное, они ловили нашими же, советскими, тралами, — модернизированным тралом 116/\728 Южного бассейна. Причем эту модернизацию провели не исландцы, а наши тралмастера, которые работали у них. Они использовали новые материалы, которых у нас в то время не было, в частности, плетеные канаты и плетеные полиэтиленовые дели. А главное — они удлинили на этих тралах подбору, что повлияло на раскрытие и стабильность работы канатной части. Открою секрет: в конструктиве трала есть несколько элементов, которые критически влияют на его эффективность: длина подборы, длина канатной части и длина сетной части. Они должны быть сбалансированы между собой, и большое искусство — найти этот баланс», — подчеркнул Андрей Фёдоров.

Полный текст читайте в рубрике «Интервью» на сайте Fishnews.