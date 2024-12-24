На Камчатке готовятся к новому сезону любительской рыбалки

В Камчатском крае для любительского рыболовства в 2025 г. выделено почти 250 тонн водных биоресурсов. Более половины этого объема приходится на крабов, добычу которых разрешено вести на рыболовных участках.

Минрыбхоз Камчатского края утвердил перечень заявителей, которым распределены квоты вылова белорыбицы и крабов для организации любительского рыболовства в 2025 г. Как сообщили Fishnews в пресс-службе краевого правительства, суммарно пользователям выделено порядка 248 тонн водных биоресурсов, из которых 76 тонн — это камчатский краб на западном побережье и почти 64 тонны — краб-стригун на восточном побережье полуострова.

«Дана возможность фирмам, которые владеют рыболовными участками, организовать на своих участках любительское рыболовство в отношении трески, минтая, палтусов, терпуга, наваги и камбалы. По путевке на рыболовном участке жители могут осуществлять рыболовство в том числе ловушками для краба и сетными орудиями лова в отношении белорыбицы», — уточнили в региональном минрыбхозе.

В министерстве также отметили, что в 2025 г. планируется ввести ограничения на промысел камчатского краба в Западно-Камчатской подзоне — в целях сохранения популяции. Запрет будет действовать с 1 января по 15 сентября. В этот период разрешено только рыболовство в научно-исследовательских и контрольных целях.

Читайте также: Новая ассоциация должна помочь в решении вопросов любительской рыбалки на Камчатке

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews