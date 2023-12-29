Новая ассоциация должна помочь в решении вопросов любительской рыбалки на Камчатке

В Камчатском крае достаточно масштабное любительское рыболовство, и новая общественная организация, созданная в региона, призвана системно представлять интересы в этой сфере, рассказал министр рыбного хозяйства Андрея Здетоветский.

Вопросы любительского рыболовства в Камчатском крае призвана решать новая ассоциация — «Камчатский лосось». Она призвана объединить разных участников процесса — и туристические фирмы, и организаторов рыбалки, и просто тех, кто увлекается любительским ловом.

«У нас достаточно масштабное любительское рыболовство, — рассказал министр рыбного хозяйства региона Андрей Здетоветский в интервью Fishnews. — Только объем возможного вылова лососей в таком режиме ежегодно составляет более 700 тонн. Немалые объемы осваиваются и других объектов. То есть это достаточно большое поле деятельности. Однако до последнего времени в Камчатском крае не было системообразующей общественной организации, которая бы изучала вопросы этого вида рыболовства и давала свои предложения».

Глава минрыбхоза отметил, что любительское рыболовство — это социально значимый вид деятельности. И это неправильно, когда интересы в этой сфере никто не представляет. Кроме того, общественное объединение необходимо как участник диалога с госорганами, с коллегами по отраслевому сообществу.

«У нас развивается туризм, и рыбалка — его важная составляющая. Люди приезжают не только полюбоваться красотами Камчатки, но и порыбачить. Но у экосистемы свои ограничения, ресурсы отдельных акваторий стало невозможно эксплуатировать в режиме по потребности. Это серьезная проблема, на решение которой должен быть социальный заказ, и мы рассчитываем получить его со стороны новой общественной организации», — обратил внимание министр.

Требуется также системное осмысление вопросов дальнейшего развития организации любительского рыболовства.

«Рассчитываем, что новая организация будет всеми этими вопросами заниматься. Планируем сделать ее нашим полноценным системным партнером. Хотим, чтобы она была представлена в комиссии по регулированию вылова анадромных видов рыб, в рабочей группе по правилам рыболовства, комиссии по определению границ рыболовных участков и т.д. Мы уже не первый год занимаемся вопросами любительского рыболовства и, конечно, будем поддерживать отраслевое сообщество», — подчеркнул Андрей Здетоветский.

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