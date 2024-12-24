Астраханские силовики расследуют новое дело об осетровом браконьерстве

В Астрахани расследуют уголовное дело о незаконном промысле осетров. По версии правоохранителей, местный житель действовал в сговоре с пока неустановленными лицами.

Уголовное дело в отношении подозреваемого возбуждено по статье 258.1 УК РФ (незаконные добыча и оборот «краснокнижных» водных биоресурсов). По версии следствия, фигурант в сговоре с неустановленными лицами нелегально ловил русских осетров для продажи в Астрахани и Астраханской области, сообщили Fishnews в пресс-службе регионального СУ СКР.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий были обнаружены семь мешков с 47 свежими кусками ценной рыбы, а также запрещенные орудия лова.

Преступная деятельность была пресечена силами сотрудников следственного комитета и пограничников.

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