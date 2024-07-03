Бизнес на опасных деликатесах закрыли в Нижнем Поволжье

Житель Астрахани подозревается в незаконном производстве и реализации рыбной продукции. У фигуранта нашли более двух тонн сома и свыше 350 кг щучьей икры.

Сома подозреваемый пытался продать в областном центре, рассказали Fishnews в пресс-службе регионального УМВД. Затем оперативники отправились в поселок Кировский Камызякского района, где изъяли щучью икру в пластиковых контейнерах.

Полицейские выяснили, что фигурант покупал у жителей поселка рыбопродукцию, а затем хранил и перерабатывал ее на территории местного предприятия. Экспертиза показала наличие в кустарных деликатесах болезнетворных бактерий.

Возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 2 статьи 238 УК РФ (производство, хранение, перевозка либо сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности) и по пункту «а» части 4 статьи 171.1 УК РФ (реализация товаров без маркировки).

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