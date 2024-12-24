Конфликт в рыбоохране Свердловской области дошел до суда

В Первоуральске суд отказал чиновнику Свердловского отдела Нижнеобского теруправления Росрыболовства в защите чести и достоинства. Второй стороной конфликта выступил подчиненный истца.

Сотрудник органов рыбоохраны обратился в суд с иском о защите чести и достоинства, требуя взыскать с подчиненного 500 тыс. рублей в качестве компенсации морального вреда. Поводом послужила служебная записка на имя руководителя Нижнеобского территориального управления, сообщили Fishnews в пресс-службе Свердловского областного суда.

Автор записки уличал шефа в неэтичном поведении, совмещении госслужбы с коммерческой деятельностью, лоббировании интересов аффилированных коммерческих структур, использовании служебной техники в личных целях. По этой информации была проведена проверка, изложенное не подтвердилось.

Обращению в суд предшествовал поход в полицию. Чиновник просил привлечь автора служебной записки к уголовной ответственности за клевету, но безуспешно — в возбуждении уголовного дела ему было отказано.

Суд также не нашел основания для удовлетворения иска, так как подчиненный истца, направив служебную записку руководству, реализовал свое гражданское право, а не преследовал цель досадить руководителю. Апелляционная инстанция — Свердловский областной суд — согласился с такой позицией. Решение вступило в законную силу.

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