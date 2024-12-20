Из камчатской рыбоохраны уволили утративших доверие инспекторов

Трое сотрудников Северо-Восточного теруправления Росрыболовства, подозреваемых в получении взятки в 2,5 млн рублей, уволены по результатам служебных проверок.

По версии следствия, трое старших госинспекторов получили в результате вымогательства взятку от компании, строящей напорный коллектор через реку в Елизовском районе в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».

На основании публикаций в СМИ, а также полученной от правоохранительных органов информации Северо-Восточное теруправление провело служебные проверки, сообщили Fishnews в пресс-службе СВТУ. По результатам проверок фигуранты были уволены в связи с утратой доверия. Служебные контракты с ними расторгнуты.

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