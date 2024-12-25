Нелегальный крабовый бизнес сахалинцев прикрыла полиция

На Сахалине сотрудники уголовного розыска задержали с поличным группу браконьеров. Ее участники подозреваются в незаконной добыче краба в особо крупном размере.

«Предварительно установлено, что местный житель занимался незаконным выловом, переработкой и хранением краба. К преступной деятельности он привлек супругу и приятеля», — сообщили Fishnews в пресс-службе областного УМВД России.

По данным правоохранителей, мужчины поочередно выходили в море на резиновых лодках добывать краба запрещенным орудием лова. На земельном участке одного из злоумышленников было установлено самодельное оборудование для переработки продукции — этим занималась жена организатора.

Соучастников задержали. При них находились незаконно выловленные крабы — около 200 экземпляров различных видов. Ущерб, причиненный водным биологическим ресурсам, составил более 1,3 млн рублей, подчеркнули в полиции.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 256 УК РФ. Подозреваемые находятся под подпиской о невыезде, расследование продолжается.

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