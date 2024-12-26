Рыба пошла в Корею по электронным ветсертификатам

Россия с декабря начала передачу электронных ветеринарных сертификатов для поставок рыбной продукции в Республику Корея, сообщили в Россельхознадзоре. Ведомство намерено продолжить интеграцию в части электронной сертификации с зарубежными странами.

Россельхознадзор рассказал об итогах года в сфере экспорта. Одно из направлений — электронная ветсертификация.

С декабря стартовала передача сертификатов на рыбу и рыбную продукцию в Республику Корея. Направлено более 45 сертификатов, сообщили Fishnews в пресс-службе ведомства.

В федеральной службе отметили, что намерены продолжить интеграцию в части электронной ветеринарной сертификации с зарубежными странами.

Запланировано расширение пилотного проекта с Республикой Беларусь и Республикой Корея, продолжение работ с Бразилией, Китаем и Гонконгом. Кроме того, в 2025 г. Россельхознадзор намерен начать работу по прямой интеграции с Киргизией и Эквадором.

«Использование ветеринарного сертификата в электронном виде позволяет повысить уровень доверия при взаимной торговле, исключить возможность фальсификации ветеринарного сертификата, упростить порядок подтверждения его подлинности, а также сократить время проведения контрольных мероприятий», — заявили в ведомстве.

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